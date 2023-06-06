МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в следующем году в российских школах черчение, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Всемирный банк ждет снижения ВВП России в 2023 году на 0,2 процента

"Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", — говорится в поручении.

Сообщается, что срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.