Байден ответил на обвинения в причастности к коррупции
СМИ: Байден назвал чепухой утверждения о его причастности к коррупции
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал чепухой заявления Республиканской партии страны о его причастности к коррупции. Американский лидер заявил об этом в четверг, 8 июня, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщают "Известия".
На просьбу журналистов прокомментировать заявление о возможном принятии взятки Байден, улыбаясь, спросил: "Где деньги?"
А затем добавил: "Я шучу. Это чепуха".
Также ему был задан вопрос, почему граждане США должны верить в беспристрастность Минюста США после заявлений экс-президента страны Дональда Трампа о предвзятости и политизированности ведомства? В ответ Байден заверил представителей прессы, что ни разу не предпринимал попыток влиять на решения Минюста, подчеркнув, что честен в этом вопросе.
https://1prime.ru/society/20230609/840787386.html
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