МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал чепухой заявления Республиканской партии страны о его причастности к коррупции. Американский лидер заявил об этом в четверг, 8 июня, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщают "Известия". Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

На просьбу журналистов прокомментировать заявление о возможном принятии взятки Байден, улыбаясь, спросил: "Где деньги?"

А затем добавил: "Я шучу. Это чепуха".

Также ему был задан вопрос, почему граждане США должны верить в беспристрастность Минюста США после заявлений экс-президента страны Дональда Трампа о предвзятости и политизированности ведомства? В ответ Байден заверил представителей прессы, что ни разу не предпринимал попыток влиять на решения Минюста, подчеркнув, что честен в этом вопросе.