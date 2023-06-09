Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу
Маккарти: немыслимо, когда президент предъявляет обвинения своему основному конкуренту
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти назвал "немыслимой" ситуацию, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу.
Экс-президент Трамп ранее сообщил, что ему предъявлены обвинения в связи с хранением секретной документации во флоридском поместье Мар-а-Лаго.
"Сегодня действительно мрачный день для Соединенных Штатов Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему", — сказано в заявлении Маккарти.
Он добавил, что сам Байден хранил у себя секретные документы "на протяжении десятилетий".
Маккарти заявил о поддержке однопартийца-республиканца Трампа, который настаивает на своей невиновности и называет обвинения "вмешательством в выборы".
"Я и каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживаем президента Трампа перед лицом этой вопиющей несправедливости", — сказал спикер.
Трамп сообщил, что его вызывают в суд в следующий вторник.
https://1prime.ru/society/20230609/840787915.html
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