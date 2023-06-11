МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Постепенный отход от гегемонии США был неизбежен, но провальная внешняя политика Белого дома при Джо Байдене существенно ускорила темпы отказа от однополярности, — такое мнение высказал в материале для издания 19FortyFive старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Зависимость США от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, пишет WP

По его оценке, главной ошибкой администрации Байдена стало его отношение к конфликту на Украине, включая нелепые попытки изолировать Россию с помощью санкций.

Белый дом попыталась скрыть свой "эпический провал", указывая на проведение символических голосований в Генассамблее ООН, осуждающих действия России, но это, как считает автор статьи, "слабый и неубедительный" аргумент.

Отмечается, что главной целью антироссийских санкций США был подрыв курса российского рубля, однако после непродолжительного падения российская валюта восстановила свою стоимость.

При этом арест долларовых активов России и вовсе обернулся против США. Карпентер подчеркивает, что использование Вашингтоном доллара в качестве оружия буквально заставило многие страны заключить торговые соглашения в других валютах и перестать полностью полагаться на доллар.

Неправильной, по мнению автора, оказалась и реакция на нежелание других стран следовать политике Вашингтона в отношении России. Американские политики грозили последствиями за сотрудничество с Россией и ЮАР, и Саудовской Аравии, и Китаю, и Индии, однако все попытки запугивания не сработали.

По предположению Карпентера, в Белом доме понимают, что гегемония США ускользает и в отношении других вопросов. Так, игнорируя возражения Вашингтона, Саудовская Аравия и ее союзники по Персидскому заливу стремятся к сближению с Сирией и Ираном. Важными свидетельствами смены политической ситуации автор считает восстановление Саудовской Аравией дипломатических отношений с Ираном и возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Красноречиво говорит об ослаблении гегемонии даже в Западном полушарии неудачная попытка Вашингтона свергнуть правительство Венесуэлы.

"Однополярному моменту Америки суждено было угаснуть", — пишет Карпентер. Распад Советского Союза дал гегемонии США новую жизнь, однако ее срок, по мнению автора, в настоящий момент истекает. Даже в целом дружественные страны больше не готовы следовать политике Вашингтона, а растущее число противников США, по оценке Карпентера, вступают в беспрецедентное сотрудничество, чтобы подорвать американское владычество. Некоторые из этих процессов были неизбежны, но действия администрации Байдена заметно ускорили процесс угасания, заключает ученый из Института Катона.