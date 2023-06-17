МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США требует от ФБР предоставить в письменном виде незасекреченную информацию в рамках расследования комитета о возможной взятке президенту страны Джо Байдену в бытность его вице-президентства, следует из письма директору спецслужбы Кристоферу Рэю. Конгресс США рассмотрит проект закона о передаче активов России Украине

"Я запрашиваю ФБР не позднее чем в пятницу, 23 июня 2023 года, подтвердить в письменном виде незасекреченную информацию, представленную председателю (комитета) и мне на брифинге 5 июня 2023 года", — указано в запросе от комитета, подписанном конгрессменом Джейми Раскиным.

По мнению Раскина, передача показаний в письменном виде является критически важной и позволит устранить двойные толкования, появившиеся после ознакомления законодателей с документом ФБР.

В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.

В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.