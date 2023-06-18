МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Слуцкий купил первую Lada X-Cross 5

"Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим… Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое", — сказал Хамзаев.

По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.

"Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", — утверждает он.

Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.