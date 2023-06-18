МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Слуцкий купил первую Lada X-Cross 5

"Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим… Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое", — сказал Хамзаев.

По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.

"Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", — утверждает он.

Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.