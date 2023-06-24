Пожар на нефтебазе в Воронеже не повлияет на обеспечение региона
Губернатор Воронежской области: пожар на нефтебазе не повлияет на обеспечение области топливом
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Воронеже не повлияет на обеспечение области топливом, дефицита нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе… Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно", — написал Гусев в своем телеграм-канале.
https://1prime.ru/society/20230624/840915270.html
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