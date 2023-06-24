МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Воронеже не повлияет на обеспечение области топливом, дефицита нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Воронежская область ввела режим ЧС из-за растущего потока беженцев

"Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе… Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно", — написал Гусев в своем телеграм-канале.