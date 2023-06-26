МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе вызвал издевательские комментарии пользователей Twitter. Зеленский подписал закон о национализации банков подсанкционных лиц

Один из пользователей ответил на призыв советом: "Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС".

Другой пользователь оставил ироничный комментарий: "Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины".

"Саммит разжигателей войны", — поддержал третий.

"Маленький диктатор", — ответил еще один комментатор.

"Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны как Украина в НАТО", — гласит следующий комментарий.