Призыв Зеленского к НАТО вызвал издевательские комментарии в Twitter
Пользователи Twitter издевательски прокомментировали призыв Зеленского к НАТО
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе вызвал издевательские комментарии пользователей Twitter.
Один из пользователей ответил на призыв советом: "Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС".
Другой пользователь оставил ироничный комментарий: "Перевод: Я хочу больше денег и прочего. Я большой мошенник, многие верят в мой развод. Мне нужно купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины".
"Саммит разжигателей войны", — поддержал третий.
"Маленький диктатор", — ответил еще один комментатор.
"Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны как Украина в НАТО", — гласит следующий комментарий.
https://1prime.ru/society/20230626/840922181.html
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