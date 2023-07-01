МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Летом не стоит отдавать предпочтение насыщенным, плотным винам, в том числе с высоким содержанием алкоголя, лучше выбрать розовое или игристое, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В Госдуме предложили полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах

"Актуальными как никогда в летний период станут розовые вина. Оттенки земляники, клубники, сливы, ноты бабушкиного варенья или джема. Эти вина питкие, лёгкие, с небольшим уровнем танинов, отсутствием терпкости и мощного тела. Розе может стать отличным дополнением к вашему пикнику", — заявили в организации.

Там также посоветовали, выбирая розовое вино, обращать внимание на год урожая. "Год-два — это хороший срок. Если урожай 20 года или ранее, возможно, что вино на стадии увядания и окисления. Кончено, если это не образцы Прованса или Тавеля (регионов Франции), они могут быть выдержанными и храниться более двух лет", — пояснили в Роскачестве.

Там отметили, что также можно выбрать вина, обладающие высокой кислотностью — например, из сортов Рислинг, Сильванер или Шенен Блан, с низким содержанием алкоголя или с минеральными или травянистыми оттенками: Совиньон Блан, Ркацители или Мюллер-Тургау. А к одному из самых популярных летних продуктов — мороженому — порекомендовали брать напитки из винограда позднего сбора.

"Всегда идеальный вариант – игристое. Ассоциации праздника, хорошего настроения и удовольствия", — добавили в организации. При этом среди неподходящих вин — "насыщенные мощные, плотные, с высоким содержанием алкоголя", а также танинные или с долгой выдержкой в бочке.