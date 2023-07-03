МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Водителям в России могут разрешить предъявлять полицейским для проверки права и свидетельства о регистрации транспортных средств не только в бумажном, но и в электронном виде, соответствующий проект проходит процесс согласования, сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Водителям раскрыли, сколько штрафов можно получить за одно нарушение в день

По его словам, сейчас "ведутся работы по согласованию" проекта постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации". Этот правительственный акт, отметил Черников, "расширит возможности удостоверения гражданами права управления транспортным средством".

"После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде", — сказал Черников в интервью "Российской газете".

Сейчас водительские права и СТС в электронном виде доступны в приложении "Госуслуги Авто". Впрочем, электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов, отмечали ранее в МВД.