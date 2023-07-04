МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Выложенное в Twitter видео с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писаниям непростительно, восхитило пользователей сети, и они оставили ряд комментариев. Об этом пишет РИА Новости. Путин поручил подумать над повышением суммы ипотеки для многодетных

"Он прав. Запад должен у него поучиться", — написал комментатор с ником Sword.

В том же тоне слова Путина прокомментировал Sanusi_BSoro:

"Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой".

Им вторил MaryMacElveen: "Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции".

"Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина", — посоветовал Ehsaan Nazir.

"Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России", — с удовлетворением отметил Sultan.