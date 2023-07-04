Европейцам и американцам предложили поучиться у Путина
СМИ: Западу предложили в Twitter поучиться у Путина уважению к священным писаниям
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Выложенное в Twitter видео с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что неуважение к Корану и другим священным писаниям непростительно, восхитило пользователей сети, и они оставили ряд комментариев. Об этом пишет РИА Новости.
"Он прав. Запад должен у него поучиться", — написал комментатор с ником Sword.
В том же тоне слова Путина прокомментировал Sanusi_BSoro: "Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой".
Им вторил MaryMacElveen: "Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции".
"Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина", — посоветовал Ehsaan Nazir.
"Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России", — с удовлетворением отметил Sultan.
https://1prime.ru/society/20230704/840987676.html
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