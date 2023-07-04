МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, внесенный в санкционные списки США, переводил деньги на избирательную кампанию нынешнего лидера Белого дома Джо Байдена, это не вызвало вопросов у американских правоохранительных органов. Об этом активист рассказал в беседе с РИА Новости. Подсадная утка: британцы набросились на Байдена за очередной ляп

Министерство юстиции США в прошлом году обвинило Ионова во вмешательство выборы и заговоре для вовлечения американцев в действия в качестве незаконных агентов Москвы. По мнению Вашингтона, российский активист совместно с ФСБ предположительно организовал кампанию вредоносного влияния с целью "посеять раздор" среди политических групп, вмешаться в выборы и продвигать пророссийскую пропаганду. Американские власти объявили награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию о местонахождении главы Российского антиглобалистского движения.

"Самая-то хохма в чем заключается. Когда была кампания Байдена, мы поверили в то, что он окажет поддержку афроамериканцам, особенно тем, которые сидят в тюрьмах", — сказал Ионов.

Он подчеркнул, что перевел на избирательную кампанию американского лидера примерно 1,1 тысячи долларов, отметив отсутствие данного факта в обвинительном заключении.

"Я не видел в своем эндайтменте что-то про господина Байдена или кого-то из его штаба", — указал российский активист.

При этом, добавил Ионов, это перевод можно проверить по базе.