МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона, сообщили в Примгидромете. В Приморье полностью восстановили движение после схода поезда

Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение ввиду ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь.

"Приморье находится во власти глубокого циклона, который уже с утра оказывает влияние на южные районы, где начались дожди. Ветер на южном побережье усилился до 20 метров в секунду… На мысах залива Петра Великого порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, во второй половине дня высота волны увеличится до 2,5 метра. Ближайшей ночью дожди охватят большую территорию края, а самые сильные переместятся на юго-восток и восток края. Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений — четыре метра", — говорится в сообщении на сайте Примгидромета.

Всего на юге и юго-востоке края ожидается выпадение 50-100 миллиметров осадков. Днем в четверг дожди в южной части Приморья закончатся на фоне смещения циклона к Сахалину.

"Небольшие и умеренные" осадки останутся на севере региона, добавили в Примгидромете.