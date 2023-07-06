МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта с футбольным матчем возмутительно, написала в статье для издания IL Fatto Quotidiano обозреватель Элена Базиле. СМИ: Украина учит США, как давать ей деньги

Она отметила: "Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры (предстоящая победа Киева подобна победе "Ливерпуля" над "Миланом" в финале Лиги чемпионов), как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа".

По мнению автора, Кулеба убежден, что украинцы должны умирать и страдать "за свободу Европы", но, если бы он действительно заботился об украинцах, он бы настаивал на необходимости переговоров с Россией и США об урегулировании конфликта.

Как считает Базиле, если бы украинских властей волновала судьба их собственного народа, они бы согласились на нейтральный статус Украины, языковую автономию для русскоязычных регионов и препятствовали бы военному освоению страны Великобританией и США.

Подытоживая, Базиле выразила уверенность, что из-за таких деятелей, как Кулеба, США и Евросоюз получили возможность использовать Украину для реализации своих безумных планов по ослаблению России.