МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Более половины россиян ждут сокращения количества банков в стране в ближайшие 10 лет, при этом 6% из них полагают, что кредитных организаций останется не более 10, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть у РИА Новости. Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ

По данным ЦБ, на 1 июня текущего года в России работали 360 кредитных организаций, при этом 10 лет назад их было 958.

"По мнению 33% опрошенных, через 10 лет в нашей стране будет работать примерно столько же банков, сколько сейчас (около 400). Более половины респондентов (53%) ожидают уменьшение их числа, причем 6% из них полагают, что в России останется не более 10 банков", — сказано в исследовании.

Наибольшая доля прогнозирующих сокращение количества банков в России зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (64%), наименьшая — в Южном федеральном округе (47%). При этом 14% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Подавляющее большинство респондентов (84%) ожидают сохранения в России банковских офисов в ближайшие 10 лет. В то же время 11% граждан уверены в исчезновении банковских отделений и переводе всех услуг и сервисов в онлайн. Еще 5% затруднились с ответом.

Две трети россиян (68%) полагают, что и через 10 лет останутся классические банки с привычным набором финансовых услуг. По мнению 24% опрошенных, вместо классических банков через 10 лет мы увидим универсальные экосистемы или мета-вселенные с набором финансовых и нефинансовых услуг. Затруднились дать ответ на этот вопрос 8%.

Исследование проводилось с 26 июня по 4 июля в городах с населением свыше 100 тысяч человек по всей стране. Исследователи опросили по репрезентативной выборке 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет.