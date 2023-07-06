МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. После провала украинского наступления тональность западных СМИ начала меняться, заявил в беседе с радио Sputnik политолог Владимир Сергиенко. Американский полковник подверг критике наступление ВСУ

"Риторика действительно изменилась. Как по мановению волшебной палочки опять стали допускать военных экспертов к микрофону. То есть не политиков, которые гавкают, а экспертов, которые рассуждают с точки зрения войны", — пояснил Сергиенко.

По его мнению, смена риторики началась "примерно две недели назад", когда издания и телеканалы "вдруг стали давать высказываться военным экспертам, а также военным, которые в обойме".

"Они говорят: не нужно недооценивать Россию, она действительно сейчас ведет спецоперацию, а не войну, война будет вестись по-другому, зачем вы медведя дразните, не делайте этой ошибки. Военные говорят это, приводя цифры, анализируя инструменты ведения войны", — отметил Сергиенко.