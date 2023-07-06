МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Лица, уклоняющиеся от призыва в Вооруженные силы РФ, не смогут сдавать экзамен на водительские права, заявил на пресс-конференции глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Мишустин призвал распространить на добровольцев соцгарантии участникам СВО

"У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат — ред.) в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — сказал он.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных, введение электронных повесток и ограничения для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.

Соответствующая информация будет направляться в информсистему ГИБДД в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.

По данным "Российской газеты", приказ МВД вступает в силу с 11 июля. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.