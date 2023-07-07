МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Близкие двух сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге, которые заболели менингококковой инфекцией, а позже скончались, получат материальную помощь от компании, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ozon подтвердил случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников

"Сегодня мы смогли связаться с близкими двух погибших работников склада и выразили им свои глубокие соболезнования. Это ужасная трагедия для их родных, мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon", — сообщили в маркетплейсе.

Отмечается, что на данный момент на складе продолжают работать медики — к вечеру пятницы специалисты осмотрели почти 1,1 тысячи человек и вакцинировали от менингококка 660 работников.

"Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и соблюдаем все меры, которые помогают пресечь распространение инфекции", — добавили в Ozon.

В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области информировало о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, позже в минздраве региона сообщили об увеличении числа госпитализированных работников до восьми. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.

После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.