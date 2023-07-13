Байден продлил режим чрезвычайного положения в США
Байден продлил чрезвычайное положение из-за незаконно удерживаемых в мире американцев
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном документе главы государства.
"Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов", — говорится в документе.
Как отмечается, незаконное удержание американцев угрожает национальной безопасности США, внешней политике и экономике страны.
Своим решением Байден продлил действие исполнительного указа, руководствуясь которым минфин США в апреле объявил о санкциях против разведывательного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции и повторных ограничениях против ФСБ РФ. В июне 2022 года Вашингтон сообщал о санкциях против ФСБ в связи со спецоперацией России на Украине.
https://1prime.ru/society/20230713/841069238.html
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