МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном документе главы государства. Трамп сообщил, кому в действительности подконтролен Байден

"Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Как отмечается, незаконное удержание американцев угрожает национальной безопасности США, внешней политике и экономике страны.

Своим решением Байден продлил действие исполнительного указа, руководствуясь которым минфин США в апреле объявил о санкциях против разведывательного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции и повторных ограничениях против ФСБ РФ. В июне 2022 года Вашингтон сообщал о санкциях против ФСБ в связи со спецоперацией России на Украине.