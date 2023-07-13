Байден хотел "купить" ратификацию Турцией заявки Швеции в НАТО, заявил Херш
Херш: Байден обещал Эрдогану до 13 миллиардов долларов за ратификацию заявки Швеции в НАТО
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ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану 11-13 миллиардов долларов помощи от Международного валютного фонда за ратификацию заявки Швеции в НАТО. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Ранее в среду президент Турции заявил, что Анкара планирует как можно скорее рассмотреть протокол Стокгольма на присоединение к Альянсу.
"Джо Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — написал Херш на платформе Substack.
По его данным, американский лидер пообещал турецкому кредит от МВФ в размере от 11 до 13 миллиардов долларов.
Херш напомнил, что Турция испытывает острый финансовый кризис, обусловленный необходимостью восстановления инфраструктуры и домов после разрушительных землетрясений.
https://1prime.ru/society/20230713/841076737.html
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