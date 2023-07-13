ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану 11-13 миллиардов долларов помощи от Международного валютного фонда за ратификацию заявки Швеции в НАТО. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. FT раскрыла цель сближения Турции с Западом

Ранее в среду президент Турции заявил, что Анкара планирует как можно скорее рассмотреть протокол Стокгольма на присоединение к Альянсу.

"Джо Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — написал Херш на платформе Substack.

По его данным, американский лидер пообещал турецкому кредит от МВФ в размере от 11 до 13 миллиардов долларов.

Херш напомнил, что Турция испытывает острый финансовый кризис, обусловленный необходимостью восстановления инфраструктуры и домов после разрушительных землетрясений.