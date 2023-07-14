МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Три четверти россиян поддерживают инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить депутатов на автомобили, произведенные в России, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости. Опрос показал, какой отечественный автомобиль россияне считают идеальным

Во вторник Володин в ходе пленарного заседания заявил, что в государственных закупках для органов власти, бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром.

"Так, 75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: "При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей", — показал опрос 1600 респондентов.

Порядка 9% не поддерживают подобную идею, высказав комментарии: "Очередная "маниловщина", "Пусть, как мы, мучаются с запчастями", "Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали". Еще 16% респондентов затруднились с ответом.

Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%). Больше всего инициативу Володина поддерживают россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (80%).

Владельцы иномарок выступали за инициативу чуть чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 75% соответственно).