МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Джо Байдена после публикации в соцсети его высказывания о том, что страны Большой семерки продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Байден продлил режим чрезвычайного положения в США

Пользователь с ником Jerry Grey так прокомментировал слова президента: "Столько, сколько потребуется — это не стратегия достижения мира. Это сигнал для бесконечной войны".

Ему вторил Steven Nicholas: "Столько, сколько вы сможете выкачивать деньги налогоплательщиков, не подвергаясь судебному преследованию".

Серьезные обвинения выдвинул Zradok: "Украина проиграла, ты солгал нам и отдал наши деньги несостоявшемуся государству… Твоя авантюра окончена, ты потерпел неудачу и, таким образом, подвел всю нашу страну. Ты предатель".

А комментатор с ником CroTweet выступил с предложением: "Как насчет того, чтобы вместо финансирования "смерти в Европе" сосредоточиться на помощи американцам в США?"

При этом Paul Szypula пристыдил президента: "Украина безнадежна. Это Вьетнам Байдена. Он тратит миллиарды наших налоговых долларов на бессмысленную опосредованную войну с Россией, которая никак не помогает Соединенным Штатам. Это особенно постыдно, когда США сами переживают так много кризисов из-за Байдена".