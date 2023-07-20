МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter с возмущением восприняли заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и ее обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки. В ЕК прокомментировали заявление главы "Газпрома" о поставках газа в Европу

Пользователь с ником A. Seoane занял непримиримую позицию в отношении главы ЕК: "Заткнись, Люцифер".

А комментатор Republica обратился к фон дер Ляйен с язвительным предложением: "Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить".

"Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — напомнил Gentiso.

При этом Étoiles brillantes задал главе ЕК вопрос по существу:

"Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете, почему?"

Пользователь Pol выступил с серьезными обвинениями: "Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи".