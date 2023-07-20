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Урсуле фон дер Ляйен указали на ее бессилие перед Россией
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Пользователи Twitter с возмущением восприняли заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и ее обвинения в адрес... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, еврокомиссия, комментарии, заявление, урсула фон дер ляйен, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter с возмущением восприняли заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и ее обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки.
Пользователь с ником A. Seoane занял непримиримую позицию в отношении главы ЕК: "Заткнись, Люцифер".
А комментатор Republica обратился к фон дер Ляйен с язвительным предложением: "Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить".
"Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — напомнил Gentiso.
При этом Étoiles brillantes задал главе ЕК вопрос по существу:
"Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете, почему?"
Пользователь Pol выступил с серьезными обвинениями: "Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи".