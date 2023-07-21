МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник. Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай

В конце июня в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом.

"Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время. Знаем, что компетентные ведомства двух стран, с российской стороны это Минэкономразвития, с китайской — министерство культуры и туризма, активно прорабатывают этот вопрос, завершают последние необходимые формальности", — сказал генконсул.

В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы.

Ранее дипмиссия сообщила, что новый генконсул РФ в Харбине Сергей Линник 12 июля прибыл в КНР и приступил к работе.