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2023
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Зеленскому поставили диагноз после его слов о "деоккупации Крыма"
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Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма". Один из пользователей дал Зеленскому после... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, общество , украина, владимир зеленский, крым, заявление, комментарии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма".
Один из пользователей дал Зеленскому после его слов о Крыме дельный совет: "Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев".
Другой юзер задал украинскому лидеру обезоруживающий вопрос:
"Что, если крымчане не хотят быть частью Украины?"
Далее последовали комментарии-диагнозы: "Ты бредишь", "Зеленский сошел с ума".
Другой участник дискуссии оставил более содержательный комментарий: "Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может настало время вести переговоры?"