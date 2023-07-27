МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, который заявил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации Крыма". Эрдоган и Зеленский обсудили детали по продлению зерновой сделки

Один из пользователей дал Зеленскому после его слов о Крыме дельный совет: "Ему бы следовало больше беспокоиться о том, как удержать Киев".

Другой юзер задал украинскому лидеру обезоруживающий вопрос:

"Что, если крымчане не хотят быть частью Украины?"

Далее последовали комментарии-диагнозы: "Ты бредишь", "Зеленский сошел с ума".

Другой участник дискуссии оставил более содержательный комментарий: "Ты говоришь одно и то же последние два года, при этом все дальше отдаляясь от заявленных целей. Может настало время вести переговоры?"