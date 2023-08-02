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Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,4 процента
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Инфляция в России в годовом выражении на 31 июля ускорилась до 4,42% с 4,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 25 по... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , новости, россия, инфляция, минэкономразвития рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 31 июля ускорилась до 4,42% с 4,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 25 по 31 июля 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,13%. Год к году цены выросли на 4,42%", — говорится в документе.
Как отмечают авторы обзора, основной вклад в замедление недельной инфляции внесло снижение темпов роста цен в продовольственном сегменте на фоне возобновившегося удешевления плодоовощной продукции. При этом на остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне предыдущей недели, указали в министерстве.
"Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг при удешевлении авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне предыдущей недели. С одной стороны, увеличились темпы роста цен на легковые автомобили иностранных марок, с другой — замедлилось удорожание электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов", — сказано в документе.
Прогноз министерства экономического развития исходит из того, что инфляция в 2023 году составит 5,3%.