МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Старший сын колумбийского президента Николас Петро, который пошел на сделку со следствием по делу о незаконном обогащении и отмывании средств, признал в ходе допросов, что передавал незаконные средства для финансирования предвыборной кампании своего отца Густаво Петро, сообщил в ходе слушаний прокурор Марио Бургос. Российский активист перевел Байдену деньги на избирательную кампанию

"Относительно финансирования последней президентской кампании Густаво Петро и денег, поступивших на эту кампанию, которые предположительно превышали пределы, разрешенные законом, и других, которые не были должным образом доведены до сведения властей. Мужчина указал, что он действительно получил крупные суммы денег от Самуэля Сантандера Лопесьерры, известного как "Мужчина Мальборо", от Габриэля Ильсаки Акосты и от Оскара Камачо", — заявил Бургос на заседании суда, трансляцию которого ведет на своем YouTube-канале радиостанция W.

По словам прокурора, во время допроса Николас Петро признал свою вину в незаконном обогащении на сумму более 250 тысяч долларов и отмывании средств. Часть из этих средств пошла на финансирование президентской кампании действующего президента Густаво Петро.

Дело в отношении Николаса Петро Бургаса было открыто в марте текущего года после того, как его отец, президент Колумбии Густаво Петро, неожиданно опубликовал заявление с призывом к прокуратуре провести расследование в отношении его старшего сына. Спустя несколько часов бывшая жена Петро Бургаса Дайсурис Васкес дала интервью журналу Semana, в котором обвинила его в получении средств на избирательную кампанию его отца, которые он присвоил. По словам Васкес, президент так и не узнал о том, что его сын получил средства от людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Саму Васкес в этом деле обвиняют в отмывании средств и разглашении персональных данных.