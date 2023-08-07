Читателей wPolityce возмутили слова Подоляка о грядущей конкуренции Украины и Польши
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Читателей польского издания wPolityce возмутили слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Украины конкурировать с Польшей после завершения военных действий.
По заявлению Подоляка, Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, а после этого между странами начнутся конкурентные отношения.
Читатели wPolityce отреагировали на это высказывание возмущенными комментариями.
В частности, пользователь с ником mlodykisel, по сути, обвинил советника Зеленского в слабоумии: "Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал то, что много раз говорил Ярослав Качиньский, поэтому поляки это прекрасно знают. Однако надо быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны (Украины) ситуации".
Не обошелся без оскорблений и głosLudu: "Нам очень повезло, что это глупая нация уже показывает нам свое волчье рыло. Природу можно укротить. А вот волк и гадюка благодарности не знают и всегда укусят".
Эгоизм Украины отметил и mistral68: "Но он сказал чистую правду. Признаюсь, многие, в том числе здесь выступающие, предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо".
Более рассудительным и корректным показал себя комментатор janek1605: "Господин Подоляк, вам снятся сны. Видишь, мужик, никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете. Я бы действительно беспокоился пока о совершенно других вещах, потому что пока <…> ваше большое наступление производит на русских небольшое впечатление".
А пользователь с ником J-M дал Подоляку дельный совет: "Не кусай руку, которая тебя кормит".
При этом комментатор Wrocław обвинил Украину в вероломстве:
"Заявление советника президента Украины вероломно".
Тему вероломства развил pankracy: "Эта "конкуренция", вероятно, является ударом в спину".
Пользователь MalaMi ограничился коротким, но глубокомысленным вопросом: "Кто-то удивлен?"
"Добро пожаловать в мир реальной политики. Время делать выводы", — резюмировал Nasze morze.
https://1prime.ru/society/20230807/841310869.html