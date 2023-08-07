МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Читателей польского издания wPolityce возмутили слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Украины конкурировать с Польшей после завершения военных действий. Американский офицер указал на стремление Польши и Украины к объединению

По заявлению Подоляка, Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, а после этого между странами начнутся конкурентные отношения.

Читатели wPolityce отреагировали на это высказывание возмущенными комментариями.

В частности, пользователь с ником mlodykisel, по сути, обвинил советника Зеленского в слабоумии: "Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал то, что много раз говорил Ярослав Качиньский, поэтому поляки это прекрасно знают. Однако надо быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны (Украины) ситуации".

Не обошелся без оскорблений и głosLudu: "Нам очень повезло, что это глупая нация уже показывает нам свое волчье рыло. Природу можно укротить. А вот волк и гадюка благодарности не знают и всегда укусят".

Эгоизм Украины отметил и mistral68: "Но он сказал чистую правду. Признаюсь, многие, в том числе здесь выступающие, предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо".

Более рассудительным и корректным показал себя комментатор janek1605: "Господин Подоляк, вам снятся сны. Видишь, мужик, никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете. Я бы действительно беспокоился пока о совершенно других вещах, потому что пока <…> ваше большое наступление производит на русских небольшое впечатление".

А пользователь с ником J-M дал Подоляку дельный совет: "Не кусай руку, которая тебя кормит".

При этом комментатор Wrocław обвинил Украину в вероломстве:

"Заявление советника президента Украины вероломно".

Тему вероломства развил pankracy: "Эта "конкуренция", вероятно, является ударом в спину".

Пользователь MalaMi ограничился коротким, но глубокомысленным вопросом: "Кто-то удивлен?"

"Добро пожаловать в мир реальной политики. Время делать выводы", — резюмировал Nasze morze.