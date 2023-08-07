"Автодор": стоимость проезда на участке М-12 Москва — Арзамас составит три тысячи рублей
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Согласно тарифам на проезд по новым участкам федеральной трассы М-12, стоимость проезда от Москва до Арзамаса составит около трех тысяч рублей, следует из сообщения госкомпании "Автодор".
"Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километра. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2821 рублей. Поездка из Москвы во Владимир — 1399 рублей (156,5 километра); от Владимира до Арзамаса — 1422 рублей (259 километра). Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 рублей (Москва — Электроугли), от Москвы до ЦКАД — 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуево — 585 рублей (65,5 километра)", — сказано в сообщении. Новые тарифы начнут действовать в сентябре.
Вместе с тем, на трассе М-12, как и на других платных участках, которые находятся в доверительном управлении госкомпании, будет действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass, уточняется на сайте.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.
Новый инвестпроект госкомпании — трасса М-12 Москва — Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" — более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
https://1prime.ru/society/20230807/841317413.html