МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Согласно тарифам на проезд по новым участкам федеральной трассы М-12, стоимость проезда от Москва до Арзамаса составит около трех тысяч рублей, следует из сообщения госкомпании "Автодор". В России разрешили задерживать авто зарубежных перевозчиков

"Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километра. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2821 рублей. Поездка из Москвы во Владимир — 1399 рублей (156,5 километра); от Владимира до Арзамаса — 1422 рублей (259 километра). Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 рублей (Москва — Электроугли), от Москвы до ЦКАД — 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуево — 585 рублей (65,5 километра)", — сказано в сообщении. Новые тарифы начнут действовать в сентябре.

Вместе с тем, на трассе М-12, как и на других платных участках, которые находятся в доверительном управлении госкомпании, будет действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass, уточняется на сайте.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.

Новый инвестпроект госкомпании — трасса М-12 Москва — Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" — более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.