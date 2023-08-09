МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 7 августа ускорилась до 4,43% с 4,42% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России в июле ускорилась до 0,63 процента

"На неделе с 1 по 7 августа 2023 года рост цен практически отсутствовал (0,01% после 0,13% на неделе с 25 по 31 июля 2023 года). Год к году инфляция сохранилась практически на уровне предыдущей недели, составив 4,43%", — говорится в документе.

Как отмечают авторы обзора, в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,08% (рост на 0,05% неделей ранее) на фоне ускорившегося удешевления плодоовощной продукции (на 1,93% после снижения цен на 0,52% неделей ранее). На остальные продукты питания рост цен сохранился примерно на уровне предыдущей недели (0,09% после 0,1%).

"В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12% (0,41% неделей ранее). На легковые автомобили темпы роста цен снизились (0,11% после 0,64% на предыдущей неделе). Также замедлился рост цен на электро- и бытовые приборы (0,43% после 0,64%)… В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг на отчетной неделе дефляция ускорилась (-0,17% после —0,09% неделей ранее). Продолжили дешеветь туристические услуги (-1,59% после —1,12%) за счет ускорившегося снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", — сказано в документе.

Прогноз министерства экономического развития исходит из того, что инфляция в 2023 году составит 5,3%.