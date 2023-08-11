МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Регистрация автомобилей и запись на выдачу водительского удостоверения для жителей новых регионов стала доступна на портале "Госуслуг", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Для жителей новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений", — рассказала она журналистам.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подать соответствующее заявление через личный кабинет и выбрать удобные для посещения дату и время.

По словам Волк, МВД призывает активнее пользоваться порталом "Госуслуг". При этом, подчеркнула она, возможность обратиться напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции сохранится.