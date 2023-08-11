МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Регистрация автомобилей и запись на выдачу водительского удостоверения для жителей новых регионов стала доступна на портале "Госуслуг", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Водителей призвали не измерять глубину московских затопленных улиц

"Для жителей новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений", — рассказала она журналистам.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подать соответствующее заявление через личный кабинет и выбрать удобные для посещения дату и время.

По словам Волк, МВД призывает активнее пользоваться порталом "Госуслуг". При этом, подчеркнула она, возможность обратиться напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции сохранится.