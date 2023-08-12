МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену внес член палаты представителей, республиканец Грег Стюби. В конгрессе от Байдена потребовали отозвать запрос о помощи Украине

Как указывается в документе, который был опубликован на сайте конгрессмена, "резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки".

Объявить Байдену импичмент предлагается за якобы совершенные американским лидером "злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество". При этом Стюби указывает, что глава государства принимал участие в бизнесе членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев.

Вторая статья, по которой планируется объявить импичмент, — "препятствование правосудию", которое, как считает Стюби, связано с якобы противодействием расследованию против сына президента Хантера Байдена.

Третья статья, как указывает Стюби, — "мошенничество", которое заключалось в обмане инвесторов.

Ранее Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности Джо Байдена и Хантера Байдена показывает необходимость инициирования импичмента главе государства. По словам конгрессмена, это расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, которая необходима для проведения расследования в отношении президента.