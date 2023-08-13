МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о присоединении некоторых стран к декларации G7 в поддержку гарантий безопасности. Зеленскому раскрыли неожиданные новости об операции ВСУ

Серьезный скепсис выразил комментатор с ником Buttnix: "Украина останется всего лишь заметкой в книгах. Украина была в прошлом. В будущем нет места для Украины".

Не нашел ничего позитивного в ситуации и пользователь Gabe: "Мир наступит только после твоей полной капитуляции".

Ему вторит Mira D: "К сожалению, это всего лишь безосновательные обещания. Время подать в отставку".

А RomanKitink не удержался от рекомендации: "Забери своих вечно пьяных "героев" из Польши!"

"Вы думаете, что Россия не понимает, что происходит, клоуны?" — поинтересовался Stan.

Ранее украинский лидер объявил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По словам Зеленского, Киев в скором времени подпишет целый ряд двусторонних соглашений — с Соединенными Штатами и 12 государствами Европы, среди которых Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.