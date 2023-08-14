МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Число подтопленных домов в Приморье увеличилось до 4620

Ищенко судят по делу о мошенничестве с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был достроен. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. Сторона обвинения запросила для Ищенко семь лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

"Назначить 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", — сказала судья.

Местом отбывания наказания назначена колония общего режима.

В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело — по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке.

Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.