МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение аналитика из Великобритании Александра Меркуриса относительно провала контрнаступления ВСУ и негативной роли Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X

Недавно бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) отрывок из подкаста Меркуриса, где аналитик перечислил решения Белого дома, из-за которых разгорелся конфликт на Украине.

Среди прочего, Меркурис упомянул, например, факт игнорирования Соединенными Штатами опасений России в вопросе безопасности на европейском континенте, а также аналитики обвинил США в том, что они в 2022 году саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле.

"И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", — заявил Меркурис и добавил, что

на каждом "перепутье" американские политики выбирали "путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира".

В комментариях под постом Сакса Илон Маск написал лишь одно слово: "Точно".