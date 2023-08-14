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Илон Маск одним словом прокомментировал статью о наступлении ВСУ
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение аналитика из Великобритании Александра Меркуриса относительно провала контрнаступления ВСУ и негативной роли Соединенных... ПРАЙМ, 14.08.2023
новости, общество , сша, илон маск, комментарий, статья, наступление, всу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение аналитика из Великобритании Александра Меркуриса относительно провала контрнаступления ВСУ и негативной роли Соединенных Штатов в конфликте на Украине.
Недавно бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) отрывок из подкаста Меркуриса, где аналитик перечислил решения Белого дома, из-за которых разгорелся конфликт на Украине.
Среди прочего, Меркурис упомянул, например, факт игнорирования Соединенными Штатами опасений России в вопросе безопасности на европейском континенте, а также аналитики обвинил США в том, что они в 2022 году саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле.
"И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", — заявил Меркурис и добавил, что
на каждом "перепутье" американские политики выбирали "путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира".
В комментариях под постом Сакса Илон Маск написал лишь одно слово: "Точно".