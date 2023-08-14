МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мосгорсуд отказал в переводе Валерии Чекалиной под домашний арест, на ужесточении ей меры пресечения настаивала прокуратура, сообщил корреспондент РИА Новости. В Госдуме предложили сажать блогеров за "экономическую помощь врагу"

"Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля… оставить без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения", — огласила решение судья

На заседании присутствовали только прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Блогер не пришла, в отличие от ее супруга Артема, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале. Суд также не стал переводить его под домашний арест.

На блогера и ее супруга завели два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.

В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.