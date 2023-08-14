2023-08-14T15:17:17+03:00
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2023-08-14T15:17:17+03:00
2023
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Суд отказал в переводе блогера Лерчек под домашний арест
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. Мосгорсуд отказал в переводе Валерии Чекалиной под домашний арест, на ужесточении ей меры пресечения настаивала прокуратура, сообщил корреспондент РИА Новости. "Постановление... ПРАЙМ, 14.08.2023
общество , бизнес, новости, россия, суд, домашний арест, валерия чекалина (лерчек)
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мосгорсуд отказал в переводе Валерии Чекалиной под домашний арест, на ужесточении ей меры пресечения настаивала прокуратура, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля… оставить без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения", — огласила решение судья
На заседании присутствовали только прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Блогер не пришла, в отличие от ее супруга Артема, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале. Суд также не стал переводить его под домашний арест.
На блогера и ее супруга завели два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.
В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.