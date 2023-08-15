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Суд рассмотрит протокол на Reddit за неудаление запрещенной информации
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Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении интернет-форума Reddit за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда... ПРАЙМ, 15.08.2023
медиа, общество , бизнес, новости, россия, москва, reddit, суд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении интернет-форума Reddit за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судебное заседание назначено в 11.00. Протокол был составлен в отношении интернет-форума Reddit Inc по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.
Этот же суд во вторник рассмотрит очередной протокол в отношении фонда Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии".