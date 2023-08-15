МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении интернет-форума Reddit за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенной информации

Судебное заседание назначено в 11.00. Протокол был составлен в отношении интернет-форума Reddit Inc по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.

Этот же суд во вторник рассмотрит очередной протокол в отношении фонда Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии".