МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. После слов Владимира Зеленского о том, что "весь адреналин и все эмоции страны" должны быть на передовой, а все личные интересы должны быть отложены до "победы" Украины, пользователи Twitter обрушились на украинского лидера с критикой и советами. Зеленский сделал неожиданное заявление по Украине

Комментатор с ником Perseus намекнул на якобы имеющуюся у президента Украины зависимость: "Адреналин и кокаин".

Пользователь Moo Pie тоже емко сформулировал свою мысль: "Оставь нас в покое".

"Пустая трата времени и денег", — оценил высказывание Зеленского Johny.

"До последнего украинца! Столько, сколько потребуется!" — написал Joelblack.

Но были и более обстоятельные комментарии. Например, Peter Menke высказался по существу: "Заключите мир, пока не стало слишком поздно!"

По существу высказался и пользователь DJ*Liberty: "Заткнись. Бери свои деньги и беги. Преступник".

"Наступление перешло в оборону", — отметил KeepFlossing

"Украинцам не хватает кладбищ, общие могилы становятся обычной практикой. Когда Вам этого будет достаточно? Начинайте мирные переговоры", — порекомендовала Maria Yasmin Arimova.

"Голос отчаяния", — оценил слова украинского лидера Randy Norris.

"Украине конец", — обобщил Jacques de Molay.