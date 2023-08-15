МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия в 2024 году примет около 468 тысяч туристов из Китая, рост составит 30% по сравнению с 2023 годом, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития России.

"Ожидается, что в 2024 году темпы прироста количества въездных туристических поездок из Китая увеличатся на 15% по сравнению с допандемийными годами. Таким образом, количество туристов составит около 468 тысяч при росте 30% (к 2023 году — ред.)", — сказали в министерстве.

Там уточнили, что, по предварительным прогнозам, в 2023 году въездной туристический поток из Китая составит 300-400 тысяч человек.

"До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего въездного китайского туристического потока. В этом году въезд по безвизовому каналу предположительно составит 60%", — уточнили в ведомстве.

Ранее в августе в Минэкономразвития сообщали, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек — примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань в начале августа прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов в начале августа.