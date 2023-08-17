МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением ввести запрет парковку и длительную стоянку машин такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Дилеры ждут подорожания автомобилей в России после решения ЦБ

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам", — написал он и отметил, что со своей стороны готов инициировать внесение изменений в КоАП.

По его мнению, нарушение указанной нормы ПДД должно наказываться штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

Чернышов также сообщил, что обратился в министерство транспорта с предложением ввести в качестве основания для выдачи лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком. За неоднократные нарушения этой нормы Чернышов предлагает установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.