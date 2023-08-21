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Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
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. Создатель КамАЗа Лев Васильев скончался на 99-м году жизни, сообщило полпредство Татарстана в Москве. "Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких... ПРАЙМ, 21.08.2023
авто, общество , бизнес, новости, россия, татарстан, камаз, лев васильев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 21 авг — ПРАЙМ. Создатель КамАЗа Лев Васильев скончался на 99-м году жизни, сообщило полпредство Татарстана в Москве.
"Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончался сегодня ночью на 99-м году жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале полпредства.
В полпредстве отметили, что бывший фронтовик 12 лет руководил КамАЗом. За данный период завод был построен с нуля построен, также был создан уникальный кадровый потенциал завода, в Набережные Челны привлечены лучшие специалисты со всей страны.
Кроме того, Васильев был гендиректором автозавода "Москвич" и участвовал в создании первых его автомобилей. Он возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.
Полпредство выразило соболезнования родным и близким Васильева.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев также выразил соболезнования.