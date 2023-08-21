КАЗАНЬ, 21 авг — ПРАЙМ. Создатель КамАЗа Лев Васильев скончался на 99-м году жизни, сообщило полпредство Татарстана в Москве.

"Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончался сегодня ночью на 99-м году жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале полпредства.

В полпредстве отметили, что бывший фронтовик 12 лет руководил КамАЗом. За данный период завод был построен с нуля построен, также был создан уникальный кадровый потенциал завода, в Набережные Челны привлечены лучшие специалисты со всей страны.

Кроме того, Васильев был гендиректором автозавода "Москвич" и участвовал в создании первых его автомобилей. Он возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Полпредство выразило соболезнования родным и близким Васильева.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев также выразил соболезнования.