МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Найдены тела всех участников московской экскурсии по коллекторам, идет процедура опознания, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ.

"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", — заявили в ведомстве.

В телеграм-канале СК РФ говорится, что задержан один из организаторов экскурсии, ему предъявлено обвинение.

"В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении", — сказано в сообщении.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе расследования дела об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть более двух человек.

Также сообщается, что организовавшего экскурсию гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге и допросят в Москве, еще один фигурант дела скрылся в ОАЭ.

"Вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги. В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий", — сказано в сообщении.

По данным следователей, также среди фигурантов дела — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске.

"Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в СК.

По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована документация, назначен ряд экспертиз.

По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Ранее столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания.