МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Организаторы подземной экскурсии по коллекторам в Москве Никита Дубас и генеральный директор компании "Спутник" Александр Ким, не признали вину в оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

"Вину они не признали", — говорится в сообщении.

Следствие запросило их ареста, обоим предъявили обвинения, сообщается в телегерам-канале столичной прокуратуры.

"31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны в порядке статье 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.

По данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли.

Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.