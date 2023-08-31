МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден ошибся, посчитав, что Российская Федерация начала СВО на Украине в угоду своим амбициям, а не из-за жизненно важных интересов, заявил в беседе с журналом Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией

По его словам, когда администрация Байдена вводила антироссийские санкции, она рассчитывала, что рестрикции заставят признать президента России Владимира Путина, что продолжение операции на Украине обходится дороже, чем потенциальные выгоды. Как считает аналитик, расчет оказался неверным из-за того, что Байден не понимал истинных целей Москвы, которые не могли быть пересмотрены в связи с введением против нее санкций.

"Надежда (президента США Джо Байдена — прим. ред.) была основана на ошибочном убеждении, что Путин рассматривал вторжение как амбиции, а не как что-то жизненно важное для защиты России от окружения НАТО", — сказал Биб, добавив, что экономические ограничения вообще редко заставляют страны отказываться от отстаивания своих жизненно важных интересов.

По его мнению, американские санкции против России могли быть полезны Вашингтону только в виде рычага давления на переговорах, но и здесь Белый дом лишил себя такой возможности, дав понять России, что ограничения вряд ли будут сняты даже после прекращения конфликта.

После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию — число рестрикций достигает десятков тысяч. По заявлению президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Однако Россия, по словам Путина, спокойно проходит через этот прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.