МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты

С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. При этом организации должны за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в ЕБС.

"Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября, и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — говорится в сообщении. Там уточнили, что "конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет".

Так, гражданин в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных, а также оформить запрет на хранение биометрии — для этого нужно обратиться в МФЦ. Этот запрет впоследствии также можно отозвать.

"Если данные были собраны, то согласия на их размещение в единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные. Для этого нужно направить оператору единой биометрической системы требование о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов единой биометрической системы", — прокомментировал заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

В случае отказа пользователь теряет возможность пользоваться услугами, предоставляемыми с биометрией: например, платить с идентификацией голосом или по лицу.

Чтобы отказаться от использования биометрии конкретной организацией, пользователь может оформить отказ непосредственно в этой организации. Некоторые компании позволяют сделать это в онлайн-формате. Отозвать согласие можно будет и через "Госуслуги". В "Профиле" появился раздел "Биометрия", где пользователь может увидеть, какие согласия он оформлял. С 2024 года там можно будет отозвать ранее данные согласия, а также направить требование об уничтожении биометрических данных.