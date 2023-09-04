2023-09-04T09:18:38+03:00
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Индонезия ввела "золотую визу" для инвесторов
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Индонезия ввела "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов, заявило Министерство прав чнеловека страны. "Золотая виза дает право на проживание в течение длительного... ПРАЙМ, 04.09.2023
общество , финансы, новости, индонезия, золотая виза, инвесторы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Индонезия ввела "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов, заявило Министерство прав чнеловека страны.
"Золотая виза дает право на проживание в течение длительного периода — от пяти до десяти лет", — сказал глава иммиграционной службы ведомтсва Силми Карим.
Как сообщала местная газета Jakarta Post, эта мера призвана простимулировать индонезийскую экономику.
Индивидуальные инвесторы, по данным издания, для получения визы на пять лет должны создать компанию стоимостью в 2,5 миллиона долларов, на десять лет — стоимостью в пять миллионов долларов. При этом корпоративным инвесторам для получения пятилетней визы необходимо вложить 25 миллионов долларов, десятилетние — 50 миллионов долларов.
Подобные "золотые визы" уже существуют в некоторых странах, стремящихся привлечь капитал и предприимчивых резидентов, в том числе в США, Ирландии, Новой Зеландии и Испании.