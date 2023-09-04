МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Индонезия ввела "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов, заявило Министерство прав чнеловека страны. В Индонезии введут "оригинальный" способ зарядки электромобилей

"Золотая виза дает право на проживание в течение длительного периода — от пяти до десяти лет", — сказал глава иммиграционной службы ведомтсва Силми Карим.

Как сообщала местная газета Jakarta Post, эта мера призвана простимулировать индонезийскую экономику.

Индивидуальные инвесторы, по данным издания, для получения визы на пять лет должны создать компанию стоимостью в 2,5 миллиона долларов, на десять лет — стоимостью в пять миллионов долларов. При этом корпоративным инвесторам для получения пятилетней визы необходимо вложить 25 миллионов долларов, десятилетние — 50 миллионов долларов.

Подобные "золотые визы" уже существуют в некоторых странах, стремящихся привлечь капитал и предприимчивых резидентов, в том числе в США, Ирландии, Новой Зеландии и Испании.