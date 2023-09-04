СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Переговоры президента России и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в широком сгоставе начались в Сочи, рассказал корреспондент РИА Новости. СМИ узнало о новых предложениях ООН по зерновой сделке

Отмечается, что одной из тем диалога станет зерновая сделка.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того, как подчеркивала газета Milliyet, президент Турции заявит о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом.