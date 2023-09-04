2023-09-04T13:23:22+03:00
2023-09-04T13:23:22+03:00
2023-09-04T13:23:22+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230904/841648289.html
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Переговоры президента России и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в широком сгоставе начались в Сочи, рассказал корреспондент РИА Новости. Отмечается, что одной из тем... ПРАЙМ, 04.09.2023
общество , новости, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646329.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646329.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646328.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646328.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646316.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/63/841646316.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230904/841643268.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Переговоры президента России и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в широком сгоставе начались в Сочи, рассказал корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что одной из тем диалога станет зерновая сделка.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Кроме того, как подчеркивала газета Milliyet, президент Турции заявит о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом.