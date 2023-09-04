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https://1prime.ru/society/20230904/841650094.html
Минтруд получил дополнительные средства на ТСР для инвалидов
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Минтруд получил дополнительные средства в объеме 17,3 миллиарда рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР), сообщил министр труда и... ПРАЙМ, 04.09.2023
общество , новости, россия, минтруд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПСКОВ, 4 сен — ПРАЙМ. Минтруд получил дополнительные средства в объеме 17,3 миллиарда рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР), сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочу проинформировать коллег, что у нас в четверг было доведено до нас уже с учетом проведения всех административных процедур уведомления о доведении дополнительных бюджетных ассигнований до конца года на 17 с лишним миллиардов рублей — 17,3", – сказал Котяков в ответ на вопрос о методах компенсации затрат людей с ограниченными возможностями на ТСР.
По его словам, в пятницу средства довели до Социального фонда России, и с понедельника они распределяются уже по отделениям фонда по всей стране в те субъекты, где есть востребованность в возмещении.
"В течение этой недели эти вопросы будут закрываться", – добавил Котяков.