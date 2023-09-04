ПСКОВ, 4 сен — ПРАЙМ. Минтруд получил дополнительные средства в объеме 17,3 миллиарда рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР), сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Минсельхоз оценил динамику цен на гречку и рис с начала года

Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу проинформировать коллег, что у нас в четверг было доведено до нас уже с учетом проведения всех административных процедур уведомления о доведении дополнительных бюджетных ассигнований до конца года на 17 с лишним миллиардов рублей — 17,3", – сказал Котяков в ответ на вопрос о методах компенсации затрат людей с ограниченными возможностями на ТСР.

По его словам, в пятницу средства довели до Социального фонда России, и с понедельника они распределяются уже по отделениям фонда по всей стране в те субъекты, где есть востребованность в возмещении.

"В течение этой недели эти вопросы будут закрываться", – добавил Котяков.