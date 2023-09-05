МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ему некуда идти, поскольку службы безопасности "разворошили" его дом. Об этом свидетельствует сводка встречи американского президента с представителями СМИ, опубликованная на сайте Белого дома. Трамп объяснил, почему Байден не способен закончить украинский конфликт

"Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день… Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день", — заявил президент.

Это не первый случай, когда Байден демонстрирует на публике странное поведение. Так, он приписывал супруге бывшего президента США Барака Обамы Мишель пост вице-президента, причем в то время, когда он сам находился на этой должности. Также тем Байден несколько раз называл Харрис президентом, ошибался в произношении фамилии президента России Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией, Ирак с Ираном.