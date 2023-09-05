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Байден сделал неожиданное заявление о службах безопасности
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Президент США Джо Байден заявил, что ему некуда идти, поскольку службы безопасности "разворошили" его дом. Об этом свидетельствует сводка встречи американского президента с... ПРАЙМ, 05.09.2023
новости, общество , сша, джо байден, заявление, спецслужбы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ему некуда идти, поскольку службы безопасности "разворошили" его дом. Об этом свидетельствует сводка встречи американского президента с представителями СМИ, опубликованная на сайте Белого дома.
"Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день… Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день", — заявил президент.
Это не первый случай, когда Байден демонстрирует на публике странное поведение. Так, он приписывал супруге бывшего президента США Барака Обамы Мишель пост вице-президента, причем в то время, когда он сам находился на этой должности. Также тем Байден несколько раз называл Харрис президентом, ошибался в произношении фамилии президента России Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией, Ирак с Ираном.