МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X издевательски прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Во Франции забили тревогу из-за лжи Киева

Пользователь Guido Crosetto Ministro della Difesa parody оставил философский комментарий: "Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть".

Emperor счел заявление украинского лидера поводом для иронии: "Он там выступал для солдат?"

А комментатор с ником SIRKR дал совет Зеленскому: "Парень, тебе нужно на фронт".

"У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть", — отметил richard zygocki.

При этом пользователь Seanie4you поинтересовался у украинского президента: "Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?"

Как ранее сообщили в офисе Зеленского, президент Украины побывал на позициях ВСУ на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.