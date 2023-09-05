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В Сети издевательски прокомментировали заявление Зеленского
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Пользователи соцсети X издевательски прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой... ПРАЙМ, 05.09.2023
новости, общество , владимир зеленский, заявление, донбасс, комментарии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X издевательски прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
Пользователь Guido Crosetto Ministro della Difesa parody оставил философский комментарий: "Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть".
Emperor счел заявление украинского лидера поводом для иронии: "Он там выступал для солдат?"
А комментатор с ником SIRKR дал совет Зеленскому: "Парень, тебе нужно на фронт".
"У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть", — отметил richard zygocki.
При этом пользователь Seanie4you поинтересовался у украинского президента: "Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?"
Как ранее сообщили в офисе Зеленского, президент Украины побывал на позициях ВСУ на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.